Система "Шлях": сколько военнообязанных сбежало из Украины с начала вторжения РФ

Всего в 2022 году в систему "Путь" было внесено 96 442 мужчины призывного возраста.

С помощью системы "Шлях", позволяющей выехать за границу волонтерам, не вернулись в Украину 9373 человека призывного возраста. Это составляет 11,1% общего количества лиц, воспользовавшихся правом на выезд через эту систему.

Такие данные приводит издание "Главком" со ссылкой на промежуточный отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады.

В число антилидеров попали следующие области:

Волынская (уехали 21 108 военнообязанных, не вернулись 1375),

Львовская (выехали 31 558 мужчин, не вернулись 1036),

Тернопольская (уехали 14 036 мужчин, не вернулись 964).

Киевская (выехали 7427, не вернулись 674),

Ровенская (уехали 7691, не вернулись 513).

Фото: Главком

Всего в 2022 году в систему "Шлях" было внесено 96 442 мужчины призывного возраста. Им было разрешено выехать за пределы Украины с обязательным условием вернуться. Успешно воспользовались предоставленным разрешением на выезд за границу 66 374 человека.

Еще 3178 военнообязанных не выпустили пограничники в связи с не подтверждением цели выезда.

Напомним, что комик Андрей Щегель в интервью Роману Скрипину заявил, что сумел бежать из Украины в Турцию, а о защитниках сказал, что это "их выбор – погибать на войне". После волны хейта Щегель записал второе видео, в котором назвал Украину "и**аным цирком с попаянными дебилами". Однако впоследствии попросил прощения за скандальные заявления.

После этого секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что поддерживает идею изменений в законодательство, направленных на усиление условий выезда мужчин призывного возраста за границу.

В ГПСУ периодически отчитываются, как некоторые военнообязанные украинцы незаконно пытаются пересечь границу и бежать в другие государства.

По словам пограничников, с начала полномасштабного вторжения РФ 14 человек погибли в водах пограничной Тисы. Еще трое мужчин погибли в горах при попытке незаконно попасть в Румынию.