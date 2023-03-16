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Система "Шлях": сколько военнообязанных сбежало из Украины с начала вторжения РФ

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1588
Время на прочтение
2 мин
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Система "Шлях": сколько военнообязанных сбежало из Украины с начала вторжения РФ

Фото: УНИАН

Всего в 2022 году в систему "Путь" было внесено 96 442 мужчины призывного возраста.

С помощью системы "Шлях", позволяющей выехать за границу волонтерам, не вернулись в Украину 9373 человека призывного возраста. Это составляет 11,1% общего количества лиц, воспользовавшихся правом на выезд через эту систему.

Такие данные приводит издание "Главком" со ссылкой на промежуточный отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады.

В число антилидеров попали следующие области:

  • Волынская (уехали 21 108 военнообязанных, не вернулись 1375),
  • Львовская (выехали 31 558 мужчин, не вернулись 1036),
  • Тернопольская (уехали 14 036 мужчин, не вернулись 964).
  • Киевская (выехали 7427, не вернулись 674),
  • Ровенская (уехали 7691, не вернулись 513).
© Главком
Фото: Главком

Всего в 2022 году в систему "Шлях" было внесено 96 442 мужчины призывного возраста. Им было разрешено выехать за пределы Украины с обязательным условием вернуться. Успешно воспользовались предоставленным разрешением на выезд за границу 66 374 человека.

Еще 3178 военнообязанных не выпустили пограничники в связи с не подтверждением цели выезда.

Напомним, что комик Андрей Щегель в интервью Роману Скрипину заявил, что сумел бежать из Украины в Турцию, а о защитниках сказал, что это "их выбор – погибать на войне". После волны хейта Щегель записал второе видео, в котором назвал Украину "и**аным цирком с попаянными дебилами". Однако впоследствии попросил прощения за скандальные заявления.

После этого секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что поддерживает идею изменений в законодательство, направленных на усиление условий выезда мужчин призывного возраста за границу.

В ГПСУ периодически отчитываются, как некоторые военнообязанные украинцы незаконно пытаются пересечь границу и бежать в другие государства.

По словам пограничников, с начала полномасштабного вторжения РФ 14 человек погибли в водах пограничной Тисы. Еще трое мужчин погибли в горах при попытке незаконно попасть в Румынию.

Комик-беглец: стендапер Андрей Щегель пренебрег временным разрешением на выезд за границу

Комик-беглец: стендапер Андрей Щегель пренебрег временным разрешением на выезд за границу

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Дата публикации
Просмотры
1588
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