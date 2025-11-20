Система Skyranger: что может прикрывать и насколько эффективна против «Шахедов»

Skyranger 35 / © Википедия

Установка Skyranger 35 способна прикрывать системы ПВО. Кроме того, это наиболее эффективная система против «Шахедов»

Об этом в эфире «КИЕВ24» рассказал Анатолий Храпчинский, эксперт по авиации.

Предварительно, на следующей неделе в Украину прибудут первые так называемые «шахматобойки» Skyranger 35 от Германии. Комплексы, вероятнее всего, будут устанавливать на танки Leopard 1.

Почему именно база «Leopard»? Не только потому, что их очень много, но и вдобавок из-за того, что гусеничное шасси позволяет заезжать в довольно сложные места. Там, где автомобильное не может проехать», — объяснил он.

Храпчинский добавляет, что эта система может не только прикрывать стратегические и важные объекты, воинские части и города, но и прикрывать системы ПВО — «Patriot» или «SAMP/T» и другие.

Это один из элементов. Он наиболее эффективен против «Шахедов». Это условно мобильная огневая группа, но автоматизированная. Отбывает внутренний компьютер. Наш военный интуитивно нажимает на крючок, а система выбирает лучший угол, чтобы уничтожить максимально быстро и с меньшим количеством патронов», — заключил эксперт.

Ранее речь шла о том, что Украина должна получить первые Skyranger от Германии до конца 2025 года.