"Система сопротивляется": Умеров сообщил о нарушениях в Минобороны на "более 10 миллиардов"

В декабре СБУ во взаимодействии с Минобороны ликвидировала коррупционную схему на приобретении боеприпасов для ВСУ почти на 1,5 миллиарда гривен. А внутренний аудит Министерства обороны Украины за последние четыре месяца выявил нарушений более чем на 10 миллиардов.

Об этом сообщил глава министерства Рустем Умеров в Facebook.

"Новости о задержании и уголовных делах, которые вы видите в последнее время, — это изменения. Изменения, которые будут заметны все чаще", — отметил министр.

Один из приоритетов команды Министерства обороны, по его словам, — очистка системы от неблагополучных участников как внутри учреждения, так и снаружи.

"Активно работаем над этим — в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами искореняем проявления коррупции. Система сопротивляется, однако мы его преодолеем", — отметил он.

По словам Умерова, внутренний аудит Минобороны и обновленная Генеральная инспекция Министерства обороны выявили множество нарушений.

"За последние 4 месяца более чем на 10 миллиардов нарушений, которые были совершены ранее. Жестко реагируем на все случаи.

Тесно сотрудничаем со стражами порядка и специальными службами. Передаем коллегам всю необходимую информацию", — сообщил министр.

Он также привел пример сотрудничества СБУ и Минобороны в декабре 2023 года. Тогда удалось ликвидировать коррупционную схему на приобретении боеприпасов для ВСУ почти на 1,5 млрд гривен.

"В то же время работаем над тем, чтобы решить проблему системно: внедряем новую архитектуру закупок по стандартам НАТО. Перестраиваем закупочные механизмы так, чтобы не помешать непрерывной поставке оружия и тылового имущества ВСУ", — добавил он.

Как сообщил министр, закупки теперь осуществляют два специальных агентства. Одна из них, а именно "Государственный оператор тыла" будет закупать имущество, в частности еду, одежду, горючее.

Также продолжается кадровая перезагрузка "Агентства оборонных закупок", специализирующаяся на закупке оружия.

За четыре месяца, по словам Умерова, удалось сэкономить по всем тыловым закупкам примерно 3,5 млрд гривен, что ориентировочно составляет 20% от запланированной суммы на закупки.

"Впервые Минобороны приобрело 50 тысяч комплектов женской формы, 100 тысяч электрических грелок, 15 тысяч активных наушников. С поставщиком наушников провели переговоры по снижению цены — дополнительная экономия государственных средств 11,7 млн гривен", — сообщил Умеров.

Напомним, СБУ вместе с ДБР разоблачили бывшего замминистра обороны на очередной коррупционной схеме. Скандальный эксчиновник закупил украинским защитникам бракованные бронежилеты, к тому же нажились на этом россияне. На счету эксвысока должно быть и другой, не менее "дорогостоящий" скандал.

Между тем антикоррупционный комитет Верховной Рады признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски. А по словам известного юриста и адвоката Ростаслава Кравца, этот законопроект представляет собой "сплошное нарушение прав человека и норм Конституции", в том числе в отношении людей с инвалидностью.

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