Систематически насиловал собственных дочерей: в Закарпатье вынесли приговор педофилу

Осужденный также должен выплатить каждой из потерпевших по миллиону гривен за нанесенный моральный ущерб.

39-летний житель Тячевщины был задержан в сентябре 2022 года после обращения 12-летней девочки, которая рассказала, что ее отец в течение длительного времени систематически насилует ее вместе с несовершеннолетней сестрой.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

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"Следователи и оперативники, выехавшие по месту жительства потерпевших детей, получили доказательства, подтверждающие показания несовершеннолетней заявительницы. Подозреваемого сразу же задержали и поместили в изолятор временного содержания и после проведения экспертиз следователи направили обвинительный акт вместе с материалами дела в суд", правоохранители.

Тячевский районный суд признал закарпатца виновным в систематическом изнасиловании детей и назначил ему 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Волынской области в суд направили обвинительный акт в отношении 51-летнего жителя Камень-Каширского района, который в течение полугода систематически насиловал и совершал другие насильственные действия сексуального характера в отношении своей 11-летней дочери.

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