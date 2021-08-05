Систематически насиловал троих детей: в Днепропетровской домашнего тирана отправили под стражу

В отношении мужчины открыли сразу две уголовные статьи.

В Каменском Днепропетровской области задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании трех дочерей.

Об этом сообщили в пресс-службе Каменского районного управления полиции.

В конце августа в полицию обратилась 39-летняя женщина. Она заявила, что ее супруг систематически насилует их несовершеннолетних детей. Главу семейства задержали и предъявили ему подозрение в совершении преступления, предусмотренного сразу двумя статьями: изнасилование и сексуальное насилие.

"4 августа Заводской районный суд избрал 44-летнему подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", — подчеркнули в пресс-службе Каменского районного управления полиции.

Напомним, что в Днепре мужчина напал на школьницу, которая отдыхала в кафе. 27-летний гражданин завел в туалет 14-летнюю девочку и "изнасиловал ее орально". Перед этим он якобы предлагал ей "удовлетворить его за 500 гривен", а когда школьница отказалась, силой потянул в туалет.

В Закарпатской области правоохранители пытались изнасиловали девушку

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку