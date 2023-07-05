Систематические взятки за разрешение выехать за границу: НАБУ проверяет причастность к преступлению нардепа Марченко

Поздним вечером в среду, 5 июля, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о разоблачении помощника действующего народного депутата Украины, которая получила неправомерную выгоду за внесение данных в систему "Шлях", что фактически предоставляет разрешение на пересечение границы. Ранее стало известно, что речь идет о нардепе от партии "Слуга народа" Людмиле Марченко и ее помощнице.

Как сообщили в пресс-службе НАБУ, детективы проводят неотложный обыск у помощника, а также у нардепа в Тернопольской области.

"Проверяется возможная причастность народной избранницы к совершению преступления", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе НАБУ сообщили, что по данным следствия, группа лиц систематически получала неправомерную выгоду за включение через областные военные администрации в информационную систему "Шлях" сведений, предоставляющих право на пересечение границы.

Предварительная квалификация – ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Напомним, бывший заместитель министра МВД Антон Геращенко в этот же день сообщил, что народного депутата от "Слуги народа" Людмилу Марченко задержали у нее дома в Тернополе во время получения взятки в размере трех тысяч долларов.

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