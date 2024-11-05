Системный проезд на желтый сигнал светофора: что грозит водителям

Водителей смогут лишать прав сроком от 6 месяцев до года. Это произойдет в случае, если водителя третий раз поймают на проезде пешеходного перехода на желтый сигнал светофора.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

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Так, статью 122 КУоАП предлагается дополнить нормой, по которой будет налагаться штраф в размере 60 тысяч рублей. Сумма составляет 1020 грн. Она будет применяться в следующих случаях:

нарушение правил проезда пешеходных переходов, перекрестков, обгона и встречного разъезда

проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулятора

непредпочтения в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах совершены лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такие же нарушения.

"При этом, если водителя уже дважды в течение года штрафовали за нарушение правил проезда пешеходных переходов, перекрестков, обгона и встречного разъезда, проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулятора, непредпочтение в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, — то его ждет штраф 2 550 грн вместе с лишением права управления сроком от 6 месяцев до одного года", — объясняют в издании.

Также отмечается, что устным замечанием ограничиться будет невозможно (изменения ст. 22 КУоАП).

Напомним, в Украине от 1 ноября изменятся правила ограничения скорости на дорогах. На тех участках дорог, где раньше разрешена скорость была до 80 км/ч, дорожные знаки заменят новыми, которые будут ограничивать скорость до 50 км/ч.

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