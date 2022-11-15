"Системы NASAMS поразили 10 из 10 воздушных целей": Зеленский о работе ПВО во время массированного ракетного обстрела Украины

Украинская система противовоздушной обороны каждый раз показывает высокие результаты благодаря технике, предоставленной западными партнерами.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил высокий профессионализм воинов противовоздушной обороны и системам ПВО западного образца.
Об этом он сказал в своем ежедневном вечернем видеообращении.
"Хочу поблагодарить всех партнеров, которые помогают защищать небо. В частности, хорошо сработали сегодня у нас системы NASAMS: из десяти пусков – десять попаданий. По состоянию на этот час сбито более 70 ракет и десять ударных дронов. Я благодарю всех наших американских и европейских друзей, кто помогает нам обеспечивать такой результат", – сказал президент.
Владимир Зеленский выразил особую благодарность воинам воздушных командований «Юг», «Центр», «Восток» и «Запад», а также подразделениям противовоздушной обороны Сухопутных войск.
"Благодарю всех наших спасателей, наших энергетиков, которые будут работать круглосуточно, чтобы восстановить нормальную жизнь для украинцев. Восстановительные работы начались по всей стране. Мы и это пройдем. Мы все восстановим. Россия противопоставляет себя миру. Россия проигрывает в поле боя. Россия терроризирует и нас и всех, до кого может дотянуться. Сделаем все, чтобы ее остановить", – сказал украинский президент.
Напомним, что сегодня в районе Киева подразделениями ПВО во время массированной ракетной атаки РФ территории Украины было сбито 18 ракет из 21. Всего украинские силы противовоздушной обороны сбили 73 ракеты из 90.
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