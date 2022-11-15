"Системы NASAMS поразили 10 из 10 воздушных целей": Зеленский о работе ПВО во время массированного ракетного обстрела Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил высокий профессионализм воинов противовоздушной обороны и системам ПВО западного образца.

Об этом он сказал в своем ежедневном вечернем видеообращении.

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"Хочу поблагодарить всех партнеров, которые помогают защищать небо. В частности, хорошо сработали сегодня у нас системы NASAMS: из десяти пусков – десять попаданий. По состоянию на этот час сбито более 70 ракет и десять ударных дронов. Я благодарю всех наших американских и европейских друзей, кто помогает нам обеспечивать такой результат", – сказал президент.

Владимир Зеленский выразил особую благодарность воинам воздушных командований «Юг», «Центр», «Восток» и «Запад», а также подразделениям противовоздушной обороны Сухопутных войск.

"Благодарю всех наших спасателей, наших энергетиков, которые будут работать круглосуточно, чтобы восстановить нормальную жизнь для украинцев. Восстановительные работы начались по всей стране. Мы и это пройдем. Мы все восстановим. Россия противопоставляет себя миру. Россия проигрывает в поле боя. Россия терроризирует и нас и всех, до кого может дотянуться. Сделаем все, чтобы ее остановить", – сказал украинский президент.

Напомним, что сегодня в районе Киева подразделениями ПВО во время массированной ракетной атаки РФ территории Украины было сбито 18 ракет из 21. Всего украинские силы противовоздушной обороны сбили 73 ракеты из 90.

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