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Системы Patriot для Украины и взрывы на Киевщине: главные новости ночи 14 декабря 2022

Дата публикации
Просмотры
5999
Время на прочтение
1 мин
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Системы Patriot для Украины и взрывы на Киевщине: главные новости ночи 14 декабря 2022

Фото: commons.wikimedia.org

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Главные новости ночи 14 декабря 2022 года:

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Дата публикации
Просмотры
5999
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