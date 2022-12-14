Системы Patriot для Украины и взрывы на Киевщине: главные новости ночи 14 декабря 2022

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи
Главные новости ночи 14 декабря 2022 года:
- В Пентагоне подтвердили передачу Украине систем Patriot – СМИ. Читать дальше –>
- Российские войска попытаются масштабно наступать: Арестович о хитром замысле оккупантов. Читать дальше –>
- На Киевщине утром прогремели взрывы. Читать дальше –>
- Шмигаль заявил о создании в Украине параллельной энергетической системы. Читать дальше –>
- Россия завербовала в ЧВК "Вагнера" 23 тысячи заключенных. Читать дальше –>
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