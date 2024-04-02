"Системы ПВО не должны пылиться, они должны защищать жизнь": Зеленский об ударе РФ по Днепру

В настоящее время в Днепре продолжаются спасательные работы после российского ракетного удара. В частности, повреждены здания колледжа, детского сада. Все службы на месте. Украинский лидер поблагодарил всех, кто реагирует, выезжает на места ударов, чтобы как можно быстрее оказать людям помощь. Это самое важное.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"ПВО защищает жизнь, и системы должны работать"

По словам Зеленского, не менее важно и то, что российские террористы получают ответ на их удары. Каждый раз более дальнобойные ответы.

"Благодарю каждого нашего воина, всех украинцев и украинок, которые это обеспечивают. Российская система войны, каждый, кто вовлечен в эту агрессию, – все они должны чувствовать реально, что агрессия им просто так не пройдет. Зло должно терять. И будет терять", – заметил президент государства.

Он в очередной раз подчеркнул: ПВО для Украины – это защита жизни. Имеющиеся в мире системы не могут просто пылиться где-то на базах, когда они могут спасти тысячи жизней от российского террора.

"Я благодарю всех, кто помогает Украине! Спасибо всем, кто защищает жизнь, наше государство, нашу независимость! Спасибо нашим воинам! Спасибо всем, кто держит позиции и уничтожает оккупанта. Обязательно должны победить", — резюмировал главнокомандующий.

Напомним, в ГСЧС показали последствия удара РФ по Днепру.

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