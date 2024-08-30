Системы ПВО не могли сбить самолет F-16: военный обозреватель объяснил, почему это нереально

На всех самолетах НАТО стоит система, идентификация "Свой-чужой", и она действует во всех летательных аппаратах, работающих в едином воздушном пространстве, где ведутся боевые действия.

Самолет F-16 не могли сбить системами ПВО.

Об этом заявил военный обозреватель и полковник запаса ВВС латвийских вооруженных сил Игорь Раев в эфире КИЕВ24.

"Если мы говорим о версии, что это была какая-то система ПВО, теоретически, конечно, это тоже возможно, но на всех самолетах НАТО стоит система, идентификация "Свой-чужой", и она действует, в принципе, во всех летательных аппаратах, работающих в единственном воздушном пространстве, в котором ведутся боевые действия. То, что F-16 начали действовать без интеграции в эту систему и без синхронизации с украинским ПВО – я не верю, что такая вещь могла происходить", – отметил он.

Однако, по словам Раева, человеческий фактор существует всегда. Например, сидящий за пультом человек может не заметить идентификацию. Эта система может не работать.

"Эта система в тот момент может не работать. Просто вы технически не проверили все системы перед тем, как начали действовать. Всегда может перегореть какой-то предохранитель или какая-нибудь другая вещь. Теоретически, конечно, это возможно, но в принципе это очень маловероятно", – считает Игорь Раев.

Что предшествовало

Накануне стало известно, что Воздушные силы Украины потеряли истребитель F-16 во время массированной ракетной атаки 26 августа, в воздушном бою погиб один из самых опытных украинских пилотов.

Народный депутат Марьяна Безуглая назвала причиной крушения самолета несогласованность подразделений Воздушных сил, которая привела к его сбитию собственной ПВО.

В ответ Николай Олещук назвал народного депутата Марьяну Безуглую "инструментом для дискредитации высшего военного руководства" страны и "ньюсмейкером вражеской пропаганды", отметив, что ей еще придется извиниться перед армией, причем в суде.

Напомним, в результате аварии истребителя F-16 в понедельник, 26 августа, погиб летчик ВВС ВСУ подполковник Алексей "Мунфиш" Месь. Это произошло лишь через несколько недель после прибытия американских самолетов в Украину.

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