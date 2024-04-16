Ситуация динамична: оккупанты активизировались на востоке — какая цель россиян

Ситуация усугубляется еще и тем, что ВСУ не хватает оружия.

Российские оккупанты активизировались на востоке нашей страны. Речь идет о трех направлениях: Лиманском, Бахмутском и Покровском. Военные РФ собираются атаковать, чтобы прорвать оборону.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

“С ресурсами у нас ситуация очень сложная. Мы давно бьем в колокола в части того, что противник имеет достаточно серьезное количество ресурсов и, несмотря на прогнозы нашей разведки о том, что до марта у противника должны быть выхолощены все ресурсы для проведения масштабных контрнаступательных мероприятий, этого не произошло. Противник продолжает оказывать серьезное давление на украинские Силы обороны на разных участках фронта, и говорить о стабилизации ситуации, определенную стагнацию на поле боя не приходится. Динамика очень высока, в частности, в районе Часового Яра, Авдеевки, Марьинки”, — рассказал Владислав Селезнев.

По его словам, динамичная ситуация и на Купянском направлении. Пока кризиса там нет, однако продвижение оккупантов происходит динамично.

“Ежесуточное продвижение по 100-200 метров – масштабы не очень велики, но тенденции не очень приятны. Почему это происходит? Потому что нашим военнослужащим не хватает тех же ресурсов, прежде всего артиллерийских и средств ПВО, чтобы активно противостоять продвижению российской оккупационной армии”, — подчеркнул Селезнев.

Напомним, что Зеленский жестоко ответил Западу, который боится, что РФ проиграет в войне.

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