Ситуация для оккупантов в Луганской области значительно ухудшилась — ISW

Сильный дождь и грязная погода на востоке Украины почти остановили и замедлили российские наземные, но не остановили украинское продвижение.

Об этом идет речь в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

20 ноября российские войска не проводили никаких наземных операций в Купянском направлении северо-западнее Сватового, вероятно, из-за неспособности российских войск справиться с ухудшением погодных условий.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска 20 и 21 ноября отразили российские атаки на направлениях Лиман и Кременная-Лисичанск и уничтожили российскую технику вблизи Сиротиного (примерно 25 км юго-восточнее Кременной).

Официальные лица так называемой "ЛНР" утверждали, что 20 и 21 ноября украинские силы совершили ракетные обстрелы вблизи Кременной и Алчевска Луганской области (около 75 км юго-восточнее Кременной).

Министерство обороны России утверждало, что российские войска уничтожили украинские командные пункты в Лимане и Шевченково (35 км западнее Купянска) и сорвали украинские наземные атаки вблизи Куземовки (примерно 13 км северо-западнее Сватового), Кременной и Купянска, повлекши потери в украинской живой силе и технике 21 ноября.

В Минобороны также сообщили, что 19, 20 и 21 ноября российские войска артиллерийским огнем оттеснили украинские силы на коломыйчихском направлении и уничтожили украинскую живую силу и технику на лиманском направлении. В частности, 20 или 21 ноября Минобороны России не сообщило о каких-либо значительных оперативных достижениях.

Украинский Генштаб сообщил, что 20 и 21 ноября российские войска продолжали обстреливать населенные пункты вдоль линии фронта от Купянска до юга от Кременной.

Российские войска продолжали защищать свои позиции вдоль линий наступления и укреплять тыловые районы Луганской области деморализованными войсками от Херсона 20 и 21 ноября. Министерство обороны Великобритании (ЯЗ Великобритании) сообщило, что российские войска продолжали отдавать предпочтение строительству оборонных позиций на востоке Украины.

Российские официальные источники утверждали, что 20 и 21 ноября российские войска «устойчиво держат оборону» на линии Сватово-Кременная, укрепляли оборону, строя зубы дракона вдоль линии фронта в направлении Сватово и вблизи Попасной, Луганск (примерно 47 км к югу от Кременной). Официальные источники МО Великобритании и Украины сообщили, что российские силы продолжали укреплять тыловые районы Луганской области деморализованными, плохо обученными мобилизованными резервистами, которые, вероятно, прибыли из Херсона.

Минобороны Великобритании также сообщило, что российская линия наступления на востоке Украины, предположительно, является оперативно уязвимым флангом российских сил. Официальный представитель ЛНР Родион Мельник 21 ноября сообщил, что за последнюю неделю ситуация с обороной российских войск в Луганской области «явно ухудшилась».

"Отчеты подтверждают предварительные оценки ISW о том, что российские военные пытаются улучшить свои оборонные и наступательные возможности на востоке Украины, опрокидывая мобилизованные войска из Херсона, но что российские военные не достигли значительного оперативного прогресса из-за низкого морального духа и нехватки квалифицированного персонала", — отмечают в отчете.

Напомним, что в ВСУ сообщили о предпосылках для операции по деоккупации Луганской области. оккупанты в Луганской области успели подготовиться в инженерном плане.

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