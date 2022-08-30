"Ситуация до сих пор чрезвычайно угрожающая": Зеленский рассказал о приезде МАГАТЭ и обстановке на ЗАЭС

Во вторник, 30 августа, в Киев прибыла миссия представителей МАГАТЭ, которые посетят оккупированную россиянами Запорожскую АЭС, но захватчики не прекращают провокации.

Глава государства назвал визит экспертов из Международного агентства по атомной энергии в Украину, в частности, на Запорожскую АЭС, "важной миссией". Он подчеркнул, что Украина принимает все меры для безопасного визита представителей МАГАТЭ на атомную электростанцию.

Об этом украинский президент сообщил в видеообращении к народу поздно вечером 30 августа.

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По словам Зеленского, из-за действий преступников из РФ ситуация на ЗАЭС до сих пор опасна.

"Это важная миссия, и мы делаем все, чтобы она состоялась безопасно и работала в полной мере. К сожалению, Россия не прекращает провокаций как раз в тех направлениях, по которым миссия должна прибыть на станцию. Но надеюсь, что миссия МАГАТЭ сможет начать работу. Ситуация на ЗАЭС и в Энергодаре, в окрестных районах до сих пор чрезвычайно угрожающая. Оккупанты не покидают станцию, продолжают обстрелы, не забирают с территории АЭС свое оружие и боеприпасы. Они запугивают наших атомщиков. Риск радиационной катастрофы из-за российских действий не уменьшается ни на час", – сказал Зеленский.

Глава государства во время встречи с гендиректором МАГАТЭ Гросси подчеркнул, что нужна немедленная демилитаризация АЭС.

"Днем обсудил ситуацию на Запорожской АЭС и направление миссии на станцию с гендиректором МАГАТЭ Гросси. Надеюсь, что вместе с международными организациями, со всеми нашими партнерами, мы сможем вернуть станцию под полный контроль Украины и заставить Россию забрать всех своих военных, оружие со станции. Нужна немедленная и полная демилитаризация ЗАЭС. Только Украина может гарантировать, что на Запорожской станции все процессы будут проходить в соответствии со стандартами и контролем. России это просто не нужно", – заметил он.

Напомним, 30 августа в Украину прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии и в ближайшие дни направится в Запорожскую атомную электростанцию. Перед этим они встретились с президентом Владимиром Зеленским.

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