Ситуация достаточно сложная и динамичная, но контролируется Силами обороны – оперативное командование "Юг"

Стала известна оперативная ситуация на юге Украины: итог за 23.10.2022

Об этом пишет оперативное командование "Юг".

Ситуация в южнобузской операционной зоне достаточно сложная и динамичная, но контролируется силами обороны.

Украинские войска удерживают занимаемые позиции и наносят огневое поражение противнику с целью создания условий для дальнейших наступательных действий.

В течение боевого дня, существенных изменений в состоянии, составе и положении войск противника не отмечено.

Противник продолжает вести активную оборону, пытается удержать занятые рубежи и оказывать огневое влияние на характер действий наших войск. Применяет авиацию, реактивную и ствольную артиллерию, минометы и танки по нашим позициям и близлежащим территориальным общинам.

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Ранее мы сообщали, что стало известно, сколько вражеских кораблей находятся в Черном море.

В Черном море общая численность корабельной группировки врага составляет 11 кораблей и катеров. Среди них 3 крупных десантных корабля и 2 носителя высокоточных крылатых ракет с суммарным залпом – 16 «Калибров».

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