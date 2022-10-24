Ситуация достаточно сложная и динамичная, но контролируется Силами обороны – оперативное командование "Юг"

Стала известна оперативная ситуация на юге Украины: итог за 23.10.2022
Об этом пишет оперативное командование "Юг".
Ситуация в южнобузской операционной зоне достаточно сложная и динамичная, но контролируется силами обороны.
Украинские войска удерживают занимаемые позиции и наносят огневое поражение противнику с целью создания условий для дальнейших наступательных действий.
В течение боевого дня, существенных изменений в состоянии, составе и положении войск противника не отмечено.
Противник продолжает вести активную оборону, пытается удержать занятые рубежи и оказывать огневое влияние на характер действий наших войск. Применяет авиацию, реактивную и ствольную артиллерию, минометы и танки по нашим позициям и близлежащим территориальным общинам.
Ранее мы сообщали, что стало известно, сколько вражеских кораблей находятся в Черном море.
В Черном море общая численность корабельной группировки врага составляет 11 кораблей и катеров. Среди них 3 крупных десантных корабля и 2 носителя высокоточных крылатых ракет с суммарным залпом – 16 «Калибров».