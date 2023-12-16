Ситуация изменилась: командующий рассказал о действиях и потерях врага на Таврическом направлении

За минувшие сутки количество боеприкосновений и вражеских авиаударов в операционной зоне ОВСУ "Таврия" уменьшилось. В то же время, армия РФ продолжает активные пехотные атаки и артиллерийские обстрелы.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Что известно о ситуации

Как отметил командующий, за минувшие сутки российские захватчики:

нанесли 6 авиаударов;

провели 55 боевых столкновений;

совершили 601 артобстрел.

Благодаря украинским воинам российские войска потеряли 413 солдат и 19 единиц техники.

"Наши воины стойко держат оборону и проводят активные действия по определенным направлениям", — подытожил Тарнавский.

Напомним, по состоянию на 15 декабря 2023 года ВСУ уничтожили 343 890 солдат армии РФ. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1090 военных.

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