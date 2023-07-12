Ситуация изменилась: военный эксперт о происходящем в Бахмуте

Наши военные заняли господствующие высоты вокруг города. В частности, они держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение врага.

Видим, что украинским силам удалось довольно быстро изменить ситуацию. Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.UA рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

"Наши силы были под угрозой окружения полного… Сейчас российские войска на некоторых направлениях, в том же Бахмуте, например, потенциально могут оказаться в окружении...", – отметил Мусиенко.

Отрабатывается логистика врага

Сейчас главная цель – это установление контроля над флангами, там есть определенные высоты. Это необходимо для фактически перерезания логистики и непосредственно российской группировки войск.

"Плюс уничтожение позиций российских войск: мы нанесли мощные удары, враг был в нокдауне вследствие этого. Но он сейчас несколько пришел в себя, перебросил дополнительные резервы и силы", – констатирует военный эксперт.

Безусловно, там продолжаются ожесточенные бои. А все же есть основания полагать, что они завершатся в нашу пользу, и мы сможем вытеснить врага из этих и не только позиций.

Напомним, ВСУ ликвидировали вражеский пикап с личным составом и боеприпасами, а также МТБ. Две цели за два часа уничтожили "птуристы" 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского на Бахмутском направлении.

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