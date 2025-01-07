Наращивание войск в Беларуси: в СНБО прокомментировали возможность вторжения

По словам руководителя ЦПД, пока нет признаков подготовки наступления со стороны Беларуси.

На сегодня, 7 января 2025 года, угрозы вторжения регулярных войск Беларуси через украинско-белорусскую границу нет.

Об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

"Информация отдельных пабликов о наращивании войск Беларуси по ту сторону границы не означает создания ударных группировок и подготовки к наступательным действиям", – говорится в публикации.

Коваленко отметил, что украинские защитники полностью контролируют ситуацию в приграничных регионах.

Напомним, мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что Беларусь нарастила военное присутствие в украинском приграничье. Подразделения Сухопутных войск ВС РБ были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы.

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