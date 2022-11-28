"Ситуация критическая": "Николаевоблэнерго" отключило от электросети почти 600 населенных пунктов

По состоянию на 10:00 электроснабжение отсутствует почти у 150 тысяч абонентов Николаевщины.

В Николаевской области с 28 ноября начали действовать графики стабилизационных отключений. Ситуация в области критическая — по состоянию на утро "Николаевоблэнерго" отключило от сети почти 600 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества "Николаевоблэнерго".

По информации предприятия, по состоянию на 10:00 электроснабжение отсутствует почти в 150 тысяч абонентов Николаевщины.

"Ситуация критическая, поэтому требует оперативных действий и одновременного отключения значительного количества людей. Кроме десяти групп графика стабилизационных отключений, обесточены и дополнительные населенные пункты — всего около 600", — сообщили на предприятии.

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