"Ситуация критическая": "Николаевоблэнерго" отключило от электросети почти 600 населенных пунктов

По состоянию на 10:00 электроснабжение отсутствует почти у 150 тысяч абонентов Николаевщины.
В Николаевской области с 28 ноября начали действовать графики стабилизационных отключений. Ситуация в области критическая — по состоянию на утро "Николаевоблэнерго" отключило от сети почти 600 населенных пунктов.
Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества "Николаевоблэнерго".
По информации предприятия, по состоянию на 10:00 электроснабжение отсутствует почти в 150 тысяч абонентов Николаевщины.
"Ситуация критическая, поэтому требует оперативных действий и одновременного отключения значительного количества людей. Кроме десяти групп графика стабилизационных отключений, обесточены и дополнительные населенные пункты — всего около 600", — сообщили на предприятии.
Напомним:
- В преддверии российские войска готовят новые удары по Украине, заявил в обращении президент Владимир Зеленский, имея в виду угрозу ракетных атак.
- Энергосистема Украины подверглась семи массированным ракетным атакам — 10, 11, 17, 22 октября и 2,15, 23 ноября. Последняя была нацелена и на объекты атомных станций. Их удалось подключить к энергосистеме только 25 ноября.
- По состоянию на 27 ноября в энергосистеме страны до сих пор есть дефицит мощности, однако 80% потребностей потребления электричества уже обеспечено "Укрэнерго".
- В "Укрэнерго" заявили, что сегодня на всей территории Украины применяются аварийные отключения, поскольку в энергосистеме растет дефицит мощностей.