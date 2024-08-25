Ситуация может измениться: в "Укрэнерго" сообщили, будут ли сегодня выключать свет

Пока такой необходимости нет.

В Украине в воскресенье, 25 августа, отключения электроэнергии не планируются, хотя ситуация может измениться.

Об этом сообщило "Укрэнерго".

Согласно официальным данным, сегодня ограничения на потребление электроэнергии не планируются, и графики отключений света не будут действовать.

Это решение стало возможным благодаря стабилизации энергосистемы Украины, постепенно восстанавливающейся после восьми массированных атак России.

Ранее стало известно, что Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны. Это происходит на фоне стабилизации ситуации в энергосистеме и уменьшении потребления из-за спада высоких температур.

"Укрэнерго" будет применять графики отключений 24 июля на протяжении всего дня

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