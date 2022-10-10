Ситуация на белорусской границе: в Черниговской ОВО рассказали о ситуации

В ОВА опровергают информацию о "боях".

Власти Черниговской области опровергают сообщения о боях на границе с Беларусью, информация о которых появилась в Сети.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

По его словам, по состоянию на 12:00 понедельника, 10 октября, участок государственной границы Украины на территории области контролируется.

"Множество звонков и сообщений о "ожесточенных боях". Не разгоняйте панику. Если кто-то уйдет — встретим достойно", — подчеркнул глава области.

Угроза из Беларуси

Накануне, 9 октября, руководитель Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо пожаловался, что якобы Украина на границе взорвала мосты и заминировала все автомобильные и железнодорожные дороги.

В Минобороны Беларуси заявили, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский президент-террорист Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

В понедельник, 10 октября, волынскую границу пересекли иранские дороны-камикадзе, вылетевшие с территории Беларуси.

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