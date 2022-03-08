Ситуация на Черниговщине: все новости в режиме онлайн

Российские оккупанты продолжают бомбить мирные города Украины. Рассказываем подробно о ситуации на Черниговщине.
Уже почти две недели Украина борется за победу в войне, которую развязала на нашей территории Российская Федерация. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции", которая на самом деле стала войной.
Российские оккупанты продолжают обстреливать большие и маленькие города. Но наши воины Вооруженных сил Украины и добровольцы теробороны отражают атаки противника, нанося ему большие потери.
Чернигов, находящийся в 140 километрах от Киева, тоже испытывает вражеские удары. Вчера вражеские войска обстреляли Черниговский фтизиопульмонологический центр. Заведение было разрушено.
А сегодня мэр города Киева Виталий Кличко объявил, что из Киева направили гуманитарные грузы в Чернигов. Город продолжает удерживать оборону.
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