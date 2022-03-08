Ситуация на Черниговщине: все новости в режиме онлайн

Ситуация на Черниговщине: все новости в режиме онлайн

Российские оккупанты продолжают бомбить мирные города Украины. Рассказываем подробно о ситуации на Черниговщине.

Уже почти две недели Украина борется за победу в войне, которую развязала на нашей территории Российская Федерация. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции", которая на самом деле стала войной.

Российские оккупанты продолжают обстреливать большие и маленькие города. Но наши воины Вооруженных сил Украины и добровольцы теробороны отражают атаки противника, нанося ему большие потери.

Чернигов, находящийся в 140 километрах от Киева, тоже испытывает вражеские удары. Вчера вражеские войска обстреляли Черниговский фтизиопульмонологический центр. Заведение было разрушено.

А сегодня мэр города Киева Виталий Кличко объявил, что из Киева направили гуманитарные грузы в Чернигов. Город продолжает удерживать оборону.

ТСН.ua рассказывает о ситуации в стране в режиме онлайн.