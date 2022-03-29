Ситуация на Чернобыльской и Запорожской АЭС ухудшается – руководитель Энергоатома

Котин объяснил, почему представители МАГАТЭ, которые находятся в Украине, не могут поехать на Чернобыльскую или Запорожскую АЭС.

Ситуация на Чернобыльской и Запорожской АЭС ухудшается.

Об этом руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сказал в эфире информационного телемарафона.

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"Ситуация и на Чернобыльской АЭС, и в Энергодаре, к сожалению, не меняется. Я бы сказал, что она ухудшается и в Чернобыле и на Запорожской АЭС", — отметил Котин.

Он объяснил, почему представители МАГАТЭ, которые сейчас находятся в Украине, не могут поехать на Чернобыльскую или Запорожскую АЭС.

"Я думаю, что таких планов у них нет на сегодня, потому что там очень опасная сейчас ситуация. И ни мы, украинская сторона, и также международные организации, такие как ООН, не можем предоставить гарантий безопасности высоких руководителей МАГАТЭ, которые могли бы туда поехать", — сказал руководитель "Энергоатома".

Котин выразил надежду, что переговоры по обеспечению безопасности на АЭС, в которых директор Международного агентства атомной энергетики Рафаэль Мариано Гросси лично примет участие, дадут свои положительные результаты.

"Но мы знаем, что Гросси сейчас в Украине и он движется в направлении встречи. Я думаю, что на этой неделе, в рамках этой встречи, будут некоторые результаты достигнуты по обеспечению безопасности, в первую очередь, на Чернобыльской станции, и на Запорожской станции. На это мы надеемся", — подытожил Котин.

Напомним, российские оккупанты, после начала войны в Украине, захватили Чернобыльскую и Запорожскую АЭС вместе с персоналом станций. В частности, ЧАЭС россияне захватили в первый день вторжения, 24 февраля, а Запорожскую АЭС – 4 марта.

Добавим, что российские военные размещают свои снаряды возле Чернобыльской АЭС, что чревато ядерной опасностью.