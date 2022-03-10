Ситуация на Днепропетровщине 10 марта: российского оккупанта в регионе нет

Наши вооруженные силы со стороны Харькова, Запорожья и Кривого Рога работают.
Ночь в Днепропетровской области прошла спокойно. Прорыва российских оккупантов в регион не было.
Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.
"Ситуация под контролем. Наши вооруженные силы со стороны Харькова, Запорожья и Кривого Рога работают. По рекомендациям ВСУ, в городах области свет во время комендантского часа выключается. Учебных тревог сейчас нет. Поэтому, если слышите сирену, нужно спускаться в бомбоубежища или паркинг”, — подчеркнул председатель областного совета Николай Лукашук.
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