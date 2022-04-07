"Ситуация на Донбассе обостряется": Филатов советует женщинам, детям и пожилым жителям уехать из Днепра

"Ситуация на Донбассе обостряется": Филатов советует женщинам, детям и пожилым жителям уехать из Днепра

Кроме того, просит переселенцев не задерживаться в городе.

Мэр Днепра Борис Филатов рекомендует некоторым уехавшим не возвращаться, а также эвакуироваться определенным категориям населения.

Об этом мэр сказал во время брифинга в четверг, 7 апреля.

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Также он советует выехать из Днепра женщинам, детям, пожилым людям, а также тем, кто не задействован на промышленных предприятиях и в критической инфраструктуре.

"Ситуация на Донбассе накаляется. Апрель будет "горячим". Большая просьба ко всем, кто имеет возможность, уехать. Я бы рекомендовал переждать в более безопасном месте", — подчеркнул мэр Днепра.

Филатов просит переселенцев из "горячих точек" на востоке страны ехать транзитом в западные области, ведь там безопаснее. "Многие сейчас движутся через наш областной центр. Нам очень помогает, что запущен прямой эвакуационный поезд из Покровска. Тем не менее, большое количество людей едут частным транспортом и автобусами. Рекомендую им двигаться дальше", — сообщил Борис Филатов.

По словам городского головы, в настоящее время в Днепре коммунальные предприятия и больницы работают в штатном режиме, есть запас лекарств на несколько месяцев. Кроме того город ожидает партию медикаментов из Израиля.

Как сообщалось, вице-премьер-министр – министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала эвакуироваться жителей Луганской, Донецкой и части Харьковской областей.

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