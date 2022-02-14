Ситуация на Донбассе остается стабильной, количество обстрелов увеличилось

Подразделения, входящие в состав Объединенных сил, выполняют взятые на себя обязательства по соблюдению Минских договоренностей.

Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается стабильной без существенных изменений. По состоянию на 8 часов утра 14 февраля со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом говорится в утренних сводках штаба ООС.

"Вместе с тем, противник продолжает пренебрегать договоренностями Трехсторонней контактной группы относительно полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

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За прошедшие сутки, 13 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. По сравнению с 12.02 количество обстрелов со стороны врага увеличилось.

Подразделения, входящие в состав Объединенных сил, выполняют взятые на себя обязательства по соблюдению Минских договоренностей и готовы к своевременному и адекватному реагированию на потенциальные угрозы со стороны врага.

Напомним:

Ранее стало известно, что из оккупированного Донецка вывозят американских сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Как пишет Reuters, их вывозят автомобилями на фоне опасений возможного российского вторжения.

Главнокомандующий ВСУ опроверг наличие планов по военным операциям в Крыму и на Донбассе

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