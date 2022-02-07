Ситуация на Донбассе: российские оккупанты снова нарушили режим "тишины"

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
За прошедшие сутки, 6 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
Так, в сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов. Недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", — отмечают в штабе.
Напомним:
5 февраля пророссийские боевики на Донбассе с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили четыре самодельных взрывных устройства на территорию поселка Павлополь близ Мариуполя. Взрывы повредили здания, никто из людей не пострадал.
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