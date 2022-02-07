Ситуация на Донбассе: российские оккупанты снова нарушили режим "тишины"

Ситуация на Донбассе: российские оккупанты снова нарушили режим "тишины"

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

За прошедшие сутки, 6 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Так, в сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов. Недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", — говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", — отмечают в штабе.

Напомним:

5 февраля пророссийские боевики на Донбассе с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили четыре самодельных взрывных устройства на территорию поселка Павлополь близ Мариуполя. Взрывы повредили здания, никто из людей не пострадал.

Главнокомандующий ВСУ опроверг наличие планов по военным операциям в Крыму и на Донбассе

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