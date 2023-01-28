Ситуация на Донбассе: в Мариуполь из Бердянского направления провозят подбитую технику российских военных

Об этом в сообщении в социальных сетях рассказал советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко.

Кроме самолетов, зафиксировано по меньшей мере три полета "шахидов" через Азов именно по направлению Эйск/Приморско-Ахтарск.

Также зафиксирована очередная работа ПВО оккупантов в районе нового ЖК, что оккупанты называют "Невский". В то время именно там произошел прилет или падение обломков. Оккупанты отчитались о сбитии БПЛА, правда через час сменили мнение БПЛА на ракету.

Зафиксирована большая активность вертолётов. Связана с визитом в Мариуполь и Бердянск российского чиновника Турчака. Это были его вертолеты и вертолеты сопровождения.

Также в Мариуполь продолжает прибывать подбитая вражеская техника из Бердянского направления. Зафиксирован завоз БТРов. Частично технику ремонтируют в ММК им. Ильича, частично тянут в Новоазовский район. Критерии распределения в состоянии уточнения.

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Оккупанты вновь заселились в количестве более 200 человек в помещение, где два дня назад была «бавовна».

Также в Мариуполе российские кафиры продолжают уничтожать дома.

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