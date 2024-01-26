Ситуация на фронте, боеприпасы и защита неба: Зеленский провел Ставку

Сегодня, 27 января, прошла Ставка Верховного Главнокомандующего. Речь шла об Авдеевке, Купянске, юге – всех важнейших направлениях наших действий.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как отметил украинский лидер, прозвучали подробные доклады генерала Валерия Залужного, командующих Александра Сырского, Александра Тарнавского, Эдуарда Москалева, Андрея Гнатова и других.

"Еще один фокус внимания – снаряды. Поиск новых контрактов, взаимодействие с партнерами по ритмичности МТД, постоянное наращивание собственного производства. Также дроны, работа над увеличением как объемов, так и дальности применения", – написал Зеленский.

Кроме того, обсудили вопросы защиты прифронтовых и приграничных территорий, особенно от российского воздушного террора.

"Поручил подготовить детальные планы дальнейшего прикрытия городов, общин и критических объектов с воздуха", — подытожил президент.

Ранее Зеленский и Залужный выступили с обращением к украинским.