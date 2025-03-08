Ситуация на фронте и ночная атака БпЛА: главные новости ночи 8 марта 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 8 марта 2025 года:
- США планируют вывести войска из Германии и перебросить их в Венгрию — The Telegraph Читать далее –>
- Враг атаковал Украину ударными БПЛА Читать далее –>
- СМИ сообщили о ссоре между Маском и Рубио: Трамп все возражает Читать далее –>
- Враг продвинулся на Курщине — DeepState Читать далее –>
- Эксперт объяснил, почему ПВО не сбило большое количество ракет во время последней атаки Читать далее –>
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