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Ситуация на фронте и ночная атака БпЛА: главные новости ночи 8 марта 2025 года

Ситуация на фронте и ночная атака БпЛА: главные новости ночи 8 марта 2025 года

Война в Украине / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 8 марта 2025 года:

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