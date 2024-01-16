Ситуация на фронте и технологические нужды Украины: Залужный пообщался с адмиралом Бауэром

Технологические усилия Украины и НАТО могут быть объединены.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Прежде всего говорилось о ситуации на фронте, потребностях и перспективах Украины.

Об этом украинский генерал написал в своем телеграм-канале.

"Накануне заседания Совета Украина-НАТО в военном формате на уровне Главнокомандующих и начальников генеральных штабов провел телефонный разговор с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром", – сообщил он.

Как отмечает Залужный, говорили о:

ситуации на фронте;

тактике и стратегии Украины и Альянса в условиях широкомасштабного российского вторжения;

важной роли технологий в войне такой интенсивности и масштаба;

перспективе и возможностях объединения технологических усилий Украины и НАТО для достижения победы.

"Договорились подробно обратить внимание на ряд важных вопросов завтра во время заседания, к которому присоединюсь в формате видеоконференции", – подытожил Валерий Залужный.

Напомним, Залужный несколько дней работал с военными на передовой.

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