Ситуация на фронте и технологические нужды Украины: Залужный пообщался с адмиралом Бауэром

Технологические усилия Украины и НАТО могут быть объединены.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Прежде всего говорилось о ситуации на фронте, потребностях и перспективах Украины.
Об этом украинский генерал написал в своем телеграм-канале.
"Накануне заседания Совета Украина-НАТО в военном формате на уровне Главнокомандующих и начальников генеральных штабов провел телефонный разговор с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром", – сообщил он.
Как отмечает Залужный, говорили о:
- ситуации на фронте;
- тактике и стратегии Украины и Альянса в условиях широкомасштабного российского вторжения;
- важной роли технологий в войне такой интенсивности и масштаба;
- перспективе и возможностях объединения технологических усилий Украины и НАТО для достижения победы.
"Договорились подробно обратить внимание на ряд важных вопросов завтра во время заседания, к которому присоединюсь в формате видеоконференции", – подытожил Валерий Залужный.
Напомним, Залужный несколько дней работал с военными на передовой.
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