Ситуация на фронте и визит конгрессменов из США: Зеленский в обращении призвал украинцев к единству

Вечером 30 октября президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Ситуация на фронте

Президент отметил боевые бригады, которые сражаются на наиболее горячих направлениях фронта. В частности:

53-ю и 110-ю отдельные механизированные бригады, 79-ю бригаду ДШВ, которых поблагодарил "за Авдеевку и Марьинку";

14-ю, 32-ю и 57-ю бригады – за защиту Купянского направления;

80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и 93-ю отдельную механизированную бригаду – за Бахмутское направление и продвижение вперед;

33-ю отдельную механизированную бригаду – за бои на юге Украины.

Переговоры с премьером Нидерландов

Сегодня Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Глава государства проинформировал гостя о ситуации на передовой.

"Я благодарен за помощь! За системы ПВО, за снаряды для наших воинов, за мощные вещи, которые помогают нам держать безопасность восточной части Черного моря. Наши договоренности с Марком, о которых мы говорили во время встречи в Одессе, выполняются. Очень важно также и то, что Нидерланды стали первым государством из-за пределов "Большой семерки", с которыи мы начали двустороннюю работу по гарантиям безопасности. Обсудили с господином премьер-министром и результаты встречи советников по Формуле мира на Мальте", — отметил Зеленский.

Президент Зеленский обсудил с Марком Рютте оборонные нужды Украины

Визит делегации Конгресса США

Также президент Зеленский встретился с делегацией Конгресса США – тремя находящимися с визитом в Украине конгрессменами. По словам президента, это важный визит солидарности.

"Я благодарен всем в Конгрессе – в обеих партиях, – кто помогает защищать свободу, президенту Байдену, его команде и каждому американцу, кто чувствует, что свобода в мире может выстоять только тогда, когда Америка сильна и когда у врагов свободного мира нет сомнения в американском лидерстве. Я проинформировал конгрессменов о ситуации на передовой, об очень успешном применении американских "атакамсов", недавно переданных нашим силам обороны. Конечно, мы обсудили и вопрос продолжения военной и бюджетной поддержки", — отметил глава государства.

Ситуация в РФ

Президент Зеленский прокомментировал последние события в РФ, в том числе еврейские "погромы" в Дагестане.

Он призвал здраво оценивать российскую систему.

"Они мобилизовали все силы, чтобы попытаться не потерять захваченное в Украине, но свою территорию при этом испачкали таким уровнем ненависти и деградации, что уже второй раз за этот год в России теряется контроль над событиями. То мятежники идут на Москву, и никто их не останавливает, то улетучивается вертикаль власти в Дагестане, и происходит настоящий погром.

Это все сигналы того, что Россия пока – пока – может выдерживать боевые действия и иногда увеличивать давление на фронте, но не способна выдержать это противостояние стратегически", – уверен президент

Зеленский призвал украинцев и мир быть крепкими, едиными и делать все возможное и невозможное, чтобы выстоять и "доказать, что свобода сильнее, чем ненависть и агрессия".

"Для этого нужно наше с вами единство, единство всей Европы, единство Америки, единство всего свободного мира… Единство – это наиболее эффективное, точное и дальнобойное оружие", – подытожил он.

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Должны трезво оценивать российскую систему! Зеленский сделал заявление