Ситуация на фронте: на Донбассе оккупанты нарушали режим тишины и ранили двух украинских военных

Ситуация на фронте: на Донбассе оккупанты нарушали режим тишины и ранили двух украинских военных

Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, другого – тяжелое.

С начала суток 25 января российские оккупационные войска пять раз нарушили режим тишины в районе ООС. Двое украинских защитников получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, второго – тяжелое", — говорится. в уведомлении.

Так, в сторону Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Марьинки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкиного российские наемники совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Кроме того, вблизи населенного пункта Пищевик российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", — отметили в пресс-службе.

Напомним, за минувшие сутки, 24 января, боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

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