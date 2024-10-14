Ситуация на фронте, напряженность между Израилем и ООН: главные новости ночи 14 октября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Херсоне кафиры убили мужчину Читать далее –>
- Полиция задержала вооруженного мужчину у митинга Трампа Читать далее –>
- В ООН заявили, что нападение на миротворцев в Ливане может расцениваться как "военное преступление" Читать далее –>
- Захватчики продвинулись возле нескольких населенных пунктов в Донбассе — DeepState Читать далее –>
- Трамп потребовал использовать армию США против "внутренних врагов" Читать далее –>
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