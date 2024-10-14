Ситуация на фронте улучшается благодаря ротациям и подготовке резервов - Подоляк

Впрочем, по его словам, без дополнительной поддержки война может затянуться на годы.
В Украине удалось провести определенные ротации войск на фронте и подготовить резервы. Поэтому ситуация улучшается.
Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал в комментарии Wall Street Journal.
Однако, по его словам, без дополнительной поддержки война может затянуться на годы и завершиться "размыванием глобальных позиций западных стран".
Кроме того, попытки подтолкнуть к переговорам с Россией поощряют российского лидера Владимира Путина продолжать борьбу за полный контроль над Украиной.
Ранее Подоляк поделился деталями плана победы, который Украина представила союзникам. В него входит снабжение большего количества ракет большой дальности, в частности ATACMS и Storm Shadow, которые позволят поражать цели на глубине РФ. Подоляк считает, что это будет способствовать росту внутреннего давления на Путина и ослаблению российских передовых сил.
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