Ситуация на фронте, в России разразился очередной НПЗ: главные новости ночи 29 января 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи против 29 января 2025 года:
- В Нижегородской области РФ горит нефтеперерабатывающий завод после атаки БпЛА Читать далее –>
- У Трампа заявили, что готовят самую большую в истории США массовую депортацию мигрантов Читать далее –>
- Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
- Враг оккупировал Большую Новоселку в Донецкой области — DeepState Читать далее –>
- В МИДе рекомендовали Фицо "посмотреть в зеркало", а не искать врагов в Украине Читать далее –>
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