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Ситуация на фронте, в России разразился очередной НПЗ: главные новости ночи 29 января 2025 года

Ситуация на фронте, в России разразился очередной НПЗ: главные новости ночи 29 января 2025 года

ВСУ на фронте / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи против 29 января 2025 года:

  • В Нижегородской области РФ горит нефтеперерабатывающий завод после атаки БпЛА Читать далее –>
  • У Трампа заявили, что готовят самую большую в истории США массовую депортацию мигрантов Читать далее –>
  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • Враг оккупировал Большую Новоселку в Донецкой области — DeepState Читать далее –>
  • В МИДе рекомендовали Фицо "посмотреть в зеркало", а не искать врагов в Украине Читать далее –>

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