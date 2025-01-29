Ситуация на фронте, в России разразился очередной НПЗ: главные новости ночи 29 января 2025 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи против 29 января 2025 года:

В Нижегородской области РФ горит нефтеперерабатывающий завод после атаки БпЛА Читать далее –>

У Трампа заявили, что готовят самую большую в истории США массовую депортацию мигрантов Читать далее –>

Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>

Враг оккупировал Большую Новоселку в Донецкой области — DeepState Читать далее –>

В МИДе рекомендовали Фицо "посмотреть в зеркало", а не искать врагов в Украине Читать далее –>

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