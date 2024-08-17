Есть ли угроза из Белгородской области: что говорят пограничники

Россияне ожидают "определенных действий" и готовятся к ним.
В настоящее время ГПСУ Украины не фиксирую опрокидывание российским командованием сил в Белгородскую область. Пограничники следят за ситуацией.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
"На данный момент такого (движения силы и техники россиян — Ред.) не отмечается. Конечно, Россия в пределах своей области держит определенное количество сил и средств. Но сказать, что идет массовое пополнение или увеличение военной составляющей, не могу", — говорит он.
По словам Демченко, россияне ожидают "определенных действий" и готовятся к ним. Спикер ГПСУ говорит, что главная задача пограничников – иметь собственные оборонительные позиции на украинской территории.
"Держа эти силы и средства, враг может в любой момент совершить любые действия по отношению к нашей стране", — подчеркнул Демченко.
Как сообщалось, диктатор Беларуси Александр Лукашенко приказал взыскать войска к границе с Украиной. Пограничники говорят, что Минск подыгрывает риторике Москвы.
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