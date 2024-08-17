Есть ли угроза из Белгородской области: что говорят пограничники

В настоящее время ГПСУ Украины не фиксирую опрокидывание российским командованием сил в Белгородскую область. Пограничники следят за ситуацией.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"На данный момент такого (движения силы и техники россиян — Ред.) не отмечается. Конечно, Россия в пределах своей области держит определенное количество сил и средств. Но сказать, что идет массовое пополнение или увеличение военной составляющей, не могу", — говорит он.

По словам Демченко, россияне ожидают "определенных действий" и готовятся к ним. Спикер ГПСУ говорит, что главная задача пограничников – иметь собственные оборонительные позиции на украинской территории.

"Держа эти силы и средства, враг может в любой момент совершить любые действия по отношению к нашей стране", — подчеркнул Демченко.

Как сообщалось, диктатор Беларуси Александр Лукашенко приказал взыскать войска к границе с Украиной. Пограничники говорят, что Минск подыгрывает риторике Москвы.

Читайте также:

Жительница Белгородской области заговорила на росТВ по-украински: красноречивое архивное видео