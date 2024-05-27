Ситуация на границе на Черниговщине и Сумщине: есть ли угроза наступления РФ

Тактика действий армии Российской Федерации наряду с границами Сумской и Черниговской областей остается неизменной. Оккупанты совершают обстрелы, а также пытаются совершить прорыв вражеские ДРГ.

Об этом рассказал спикер ОСУВ "Северск" Вадим Мысник в комментарии "РБК-Украина".

"Явной концентрации на конкретном участке, который является одним из признаков подготовки наступательных действий там, не фиксируется. Наряду с границами нет такой группировки, которая может быть готова к осуществлению масштабных наступательных действий врагом. Эти силы сейчас рассредоточены. В то же время у противника там есть единое командование". — УВ "Север", — рассказал военный.

По его словам, за передвижением российских подразделений и техники наблюдают и усиливают эти направления. В частности, активное внимание уделяется железнодорожным станциям на территории РФ, потому что там может быть определенная сосредоточенность войск россиян.

"Суджа (город в 9 км от границы — Ред.) является железнодорожно-узловой станцией. И Суземка (поселок в 9 км от границы — Ред.) на Сумской границе, и станция "Климово" (10 км до границы — Ред.) в Брянской области вблизи границы на Черниговщине. Это узловые станции, куда прибывают эшелоны с техникой, личными составами или еще чем-нибудь", — рассказал Мысник.

Именно в этих населённых пунктах подразделения РФ не задерживаются. Россияне туда прибывают и отбывают. Оккупанты пытаются рассредоточиваться, чтобы не попасть под удары сил обороны. Но как только они появляются рядом с границей, вражеские подразделения и средства уничтожаются.

Напомним, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал , есть ли угроза наступления России на Харьков и Сумы. По его словам, разведке хорошо известно о ситуации на пограничных.

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