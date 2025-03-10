Ситуация на границе Сумской области: в ГНСУ рассказали, есть ли опасность прорыва россиян

Россияне заходят на территорию Украины по несколько человек.

Армия Российской Федерации отправляет небольшие штурмовые группы в направлении населенного пункта Новой Сумской области. Оккупанты хотят попытаться закрепиться.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"По направлению населенного пункта Новенькое враг пытается совершить такую зону активных боевых действий уже по территории Украины, пытается там закрепиться. Это небольшие штурмовые группы, но группы по несколько человек, которые пытаются заходить на нашу территорию, чтобы накапливаться и в дальнейшем продвинуться вглубь территории Украины, скорее всего для того, чтобы перерезать".

По его словам, пограничники используют артиллерию, минометные расчеты, а также подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов и поражают захватчиков на этом направлении, чтобы максимально его уничтожать.

Как сообщалось, на днях ВСУ уничтожили вблизи Суджи большую группу российских диверсантов. В Курской области армия РФ пыталась проникнуть на подконтрольную ВСУ территорию, используя подземные коммуникации.

Читайте также: