Ситуация на границе: в ГПСУ рассказали, где очереди на пунктах пропуска

Выпускают ли за границу мужчин с инвалидностью и многодетных родителей, разбирался ТСН.ua.

В Госпогранслужбе рассказали о очередях перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины по состоянию на 15:00 1 января.

Граница с Польшей:

"Ягодин" – 13 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" – 50 л/а, 0 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 0 л/а, 10 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 10 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Нижанковичи" — 53 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Фото: http://dpsu.gov.ua/

Граница со Словакией:

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" – 10 л/а, 8 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" – 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Венгрия:

"Тиса" — 0 л/а, 3 автобуса (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинкове" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" – 0 л/а, 3 автобуса (электронная очередь), 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Молдова:

"Мамалыга" — 0 л/а, 1 автобус (электронная очередь), 0 пешеходов;

"Кельменцы" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

В комментариях пользователи отметили, что на пунктах пропуска иногда очереди больше, чем отмечает ГПСУ.

Проезд мужчин с группами инвалидности

В тематических пабликах украинцы отмечают, что мужчины, которые имели группу инвалидности еще до полномасштабного вторжения, выпускают за границу без проблем. Вопросы возникают только к тем, кто получил группу 2022-2023 гг.

В то же время, пользователи подтверждают, что пока за границу преимущественно не выпускают мужчин, сопровождающих лиц с инвалидностью. То же касается и многодетных мужчин.