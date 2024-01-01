Ситуация на границе: в ГПСУ рассказали, где очереди на пунктах пропуска

Выпускают ли за границу мужчин с инвалидностью и многодетных родителей, разбирался ТСН.ua.
В Госпогранслужбе рассказали о очередях перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины по состоянию на 15:00 1 января.
Граница с Польшей:
- "Ягодин" – 13 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" – 50 л/а, 0 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 0 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 0 л/а, 10 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 0 л/а, 10 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется).
- "Нижанковичи" — 53 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Граница со Словакией:
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" – 10 л/а, 8 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" – 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Венгрия:
- "Тиса" — 0 л/а, 3 автобуса (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинкове" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" – 0 л/а, 3 автобуса (электронная очередь), 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
- "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Молдова:
- "Мамалыга" — 0 л/а, 1 автобус (электронная очередь), 0 пешеходов;
- "Кельменцы" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
В комментариях пользователи отметили, что на пунктах пропуска иногда очереди больше, чем отмечает ГПСУ.
Проезд мужчин с группами инвалидности
В тематических пабликах украинцы отмечают, что мужчины, которые имели группу инвалидности еще до полномасштабного вторжения, выпускают за границу без проблем. Вопросы возникают только к тем, кто получил группу 2022-2023 гг.
В то же время, пользователи подтверждают, что пока за границу преимущественно не выпускают мужчин, сопровождающих лиц с инвалидностью. То же касается и многодетных мужчин.
Напомним, в Сети массово начали появляться сообщения о проблемах с выпуском за границу мужчин, имеющих на это право. В частности, сообщалось, что 29 декабря пограничники перестали выпускать мужчин, имеющих 3 группу инвалидности и сопровождающих людей с инвалидностью.
Также сообщалось о невыпуске многодетных родителей. У мужчин потребовали показать военно-учетные документы от ТЦК об отсрочке.
Позже в ГПСУ объяснили, могут ли уехать за границу многодетные и мужчины с инвалидностью.
ТСН.ua собрал все, что известно об усилении проверок мужчин, имеющих право на выезд.