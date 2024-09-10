Ситуация на Харьковском направлении: Жорин рассказал об интенсивности штурмов и намерениях врага

Всё очень непросто, но украинские воины контролируют ситуацию.

В Харьковской области возросла интенсивность штурмовых действий со стороны противника. Оккупанты пытаются вернуть недавно утраченные территории, которые освободили наши бойцы.

Об этом 24 каналу сказал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

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По словам Жорина, высокой интенсивности удалось добиться потому, что на этом направлении сменился противник. Пришел новый мотострелковый полк, который сейчас каждый день отправляют на штурмы. Впрочем, бойцы 3 ОШБр достойно выполняют свои боевые задачи, поэтому враг успеха не имеет, наоборот – терпит большие потери. В частности, только за неделю было ликвидировано 200 окупантов.

Ситуация на Харьковщине динамично меняется: иногда интенсивность боевых действий почти прекращается, а иногда фиксируют десятки атак в сутки.

"Именно потому, что россияне хотят и планируют проводить здесь наступательные действия, они перевернулись сюда свежие силы, новые ресурсы. Ими пытаются наступать", – добавил военный.

За сутки фиксируют по 7 — 9 "накатов" вражеской пехоты, добавляет он, которая группами от 5 до 10 военнослужащих пытается зайти на позиции ВСУ. Враг каждый день делает попытки прорыва.

Как акцентирует Жорин, начало Курской операции не повлияло на Харьковщину, опрокидывание вражеских сил не было заметно. Более того, фиксируется усиление и восстановление разбитых подразделений. На этот участок заводят более свежие войска.

"Поэтому непосредственно на поле боя мы не почувствовали каких-либо изменений. Свою плановую работу враг проводит так, как и проводил, подразделения не снимает", – резюмировал Жорин.

Ранее говорилось, что в Харьковской области россияне совершают ударно-штурмовые действия и активно применяют легкобронированную технику по донецкому сценарию.

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