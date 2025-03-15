Ситуация на Курщине, 30-дневное перемирие и призыв к США: Зеленский сделал ряд заявлений

Президент Украины считает, что Украина должна совместно с партнерами "двигаться очень сильно", в частности усилиться и увеличить производство во всех союзнических странах.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта пообщался с журналистами после онлайн-встречи лидеров стран, организованной премьером Британии Киром Стармером.

Глава государства говорил о событиях в Курской области, поддержке Европы и 30-дневном перемирии с РФ.

ТСН.ua собрал главные заявления главы государства, которые он сделал.

Европа должна не считаться с отношением Кремля

Во время онлайн-встречи лидеров стран, Зеленский призвал партнеров не считаться с отношением Кремля к размещению иностранного миротворческого контингента в Украине.

Он сказал, что это плохой сигнал прислушаться к мнению россиян по поводу контингента, ведь он должен, несомненно, быть размещен на украинской земле.

"Это гарантия безопасности для Украины и Европы. Если Путин хочет ввести какой-то иностранный контингент на территорию России, это его дело. Но не его дело решать что-то о безопасности Украины и Европы", – подчеркнул Зеленский.

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Он призвал лидеров стран-партнеров определить общую позицию по гарантиям безопасности для Украины, которые они готовы предоставить.

Глава государства подчеркнул, что четкая общая позиция всех партнеров необходима и в вопросе инвестиций в стремительно развивающийся оборонно-промышленный комплекс Украины, а также в оборонные предприятия в странах-партнерах.

"Европе нужны собственные арсеналы и способность производить самое современное вооружение. Производство боеприпасов не должно длиться 3-5 лет, когда речь идет о вашей обороне и безопасности. Прошу вас делать это как можно быстрее", – сказал президент.

Заморозка войны и временное перемирие

Зеленский заявил, что Украина будет продолжать борьбу за свою свободу и территориальную целостность, вне зависимости от того, что хочет Владимир Путин, а также тогда, когда РФ нарушит возможное перемирие.

"Если Россия нарушит это решение, она должна понимать, к чему это приведет. Мы будем продолжать защищать свою Родину независимо от того, что хочет Путин", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина не верит в искренность Кремля по прекращению огня, ведь РФ неоднократно срывала договоренности в прошлом.

Он подчеркнул, если не будет соответствующего соглашения по прекращению огня, то должны быть договоренности, которые не позволят России "играть в вечный замороженный конфликт".

Президент также подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку Европы и США не только в военном плане, но и по вопросу восстановления страны.

17 марта, о котором все говорят

По словам президента, пока никакие конкретные даты или числа не озвучены, поскольку переговоры между РФ и США, запланированные на понедельник, еще не состоялись.

"Я не знаю, когда будет разговор, но я бы обратил бы внимание на 17 число, на 17 марта прошлого года, мне кажется. Что было 17 марта прошлого года? Интересно. Интересно. Я бы обратил внимание, если мы не ошибаемся, на Международный уголовный суд. Что он сделал 17 марта прошлого года? Поэтому я бы обратил бы на это внимание", – сказал Зеленский.

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал, что 17 марта будут новости о прекращении огня в Украине.

Что происходит в Курской области

Глава государства опроверг заявления Кремля о вероятном окружении украинских военных на территории Курской области.

Как подчеркнул Зеленский, это очередной фейк российской пропаганды, пытающейся создать иллюзию успеха на фронте.

"Эта информация – ложь Путина", – подчеркнул Зеленский во время своего выступления перед журналистами.

Он также отметил, что истинные намерения российских войск заключаются в попытках оцепить украинских защитников на этом же направлении, но уже на территории Украины.

Призыв в США

Зеленский призвал США не поддаваться попыткам России затянуть начало 30-дневного прекращения огня, согласие на которое уже дала украинская сторона.

Украинский лидер подчеркнул, что самое главное для США – не идти ни на одно российское "но" в теме прекращения огня.

"Прекращение огня на 30 дней – это не вечность. Это тишина на 30 суток, где всем сторонам дается шанс показать скорость и желание завершить войну. Или наоборот", – заявил президент.

Дефицит ракет для систем ПВО

По словам Зеленского, Украина никогда не имела избытка боеприпасов, в том числе ракет для зенитно-ракетных комплексов ПВО SAMP-T французско-итальянского производства.

На брифинге он не рассказал, в каких регионах системы SAMP-T защищают украинское небо, но они "помогали и помогают".

Он сообщил, что существует большой дефицит ракет, который был постоянно.

Владимир Зеленский отказался отвечать представителям медиа, сколько сейчас Украина имеет ракет для SAMP-T и другие подробности этого вооружения.

Президент также добавил, что Украина хотела получить лицензии на производство ЗРК SAMP-T и ракет к ним. Если партнеры в будущем согласятся на это, страна сможет пополнять свой арсенал гораздо быстрее.

Территориальные уступки

Украина не признает временно оккупированные территории частью России. Как заявил Зеленский, уступки в отношении территорий невозможны.

Президент подчеркнул, что такая позиция неизменна. В частности, вопрос территориальной целостности страны является одним из острейших, особенно учитывая планы России.

"Наша позиция – мы не признаем оккупированные украинские территории российскими. В любом случае. Я сразу это говорю, что это острый вопрос. Я понимаю, что россиянам именно это и нужно. Где упрямы украинцы, туда и будем бить", – сказал президент.

Зеленский также поделился, что во время встречи в Джидде США получили позицию Украины относительно этой проблемы, а также отметил важность объяснения деталей ситуации, которые трудно донести словами.

Усиление Украины и Европы быстрыми темпами

Зеленский заявил, что партнеры согласны с позицией, что Украину и Европу можно усилить при нынешних темпах за пять лет. Однако он считает, что за время войны это можно сделать быстрее – за три года.

"Все понимают, что можно с сегодняшними темпами усилить Украину и Европу за 5 лет. Мы считаем, что это очень долго и считаем опасным. Мы показали: во время войны может быть быстрее", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина должна совместно с партнерами "двигаться очень сильно", в частности усилиться и увеличить производство во всех союзнических странах, чтобы сделать реальные гарантии безопасности для всей Европы.

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По словам главы государства, партнеры не заинтересованы в уменьшении украинской армии и усилении "украинского войска как гарантера безопасности Украины на сегодняшний день", а на будущее "как гарантера безопасности для европейского континента".

Зеленский отметил, что содержание и усиление армии – это обязанность всех, ведь Украина самостоятельно не справится с такой финансовой нагрузкой.

Также, Зеленский отметил, что следует инвестировать деньги в украинское производство, в том числе и после войны открывать соответствующие производства с украинскими технологиями или вместе с технологиями наших партнеров открывать такие производства на территориях других союзнических государств.

Напомним, ранее Зеленский предупреждал об опасности, что оккупанты стремятся нанести удары по территории Сумской области.

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