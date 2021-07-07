"Ситуация на передовой неоднозначная": инфекционист рассказал о жизни в больнице после коронавируса

Сейчас персонал COVID-больниц приходит в себя после пережитых стрессов и нагрузок.

После уменьшения количества больных коронавирусом больницы Украины, принимавшие пациентов с COVID-19 возвращаются к привычному "передковидному" режиму работы. Они приходят в себя после пережитых стрессов и нагрузок и постепенно привыкают к привычной ранее жизни.

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О том, как это происходит, рассказал врач-инфекционист Киевской клинической больницы №4 Евгений Дубровский.

"Новости с передовой, или как возвращается больница к привычной жизни. Ситуация на передовой неоднозначная. С одной стороны, все просто замечательно. Это в контексте эпидемии коронавируса. Больных поступает настолько мало, что даже как-то неудобно использовать слово "эпидемия". Два-три пациента за целый день, и то, с массой сопутствующих заболеваний, тяжелых, недообследованных и лишенных должного внимания. Чтобы там не говорили о прогнозах и новые штаммы, лето, вместе с огромным прослойкой иммунизированного населения, делают свое дело. Коронавирус выжимается из популяции", — отмечает Евгений Дубровский.

По его словам, с другой стороны больница переживает не лучшие времена. Ситуация напоминает послевоенные годы, когда "враг уничтожен, вокруг радость и поздравления, но руины, потери и сверхтяжелый период восстановления делает вкус победы не очень сладким".

Врач говорит, что за время эпидемии многие специалисты были лишены возможности работать в своей сфере, потеряли рабочие места и возможность оказывать специализированную помощь в скорой помощи. Сейчас работа для хирургов, ортопедов, неврологов и других специалистов не восстановилась в полной мере, ведь во время коронавируса все было перепрофилировано или закрыто.

"Инфекционисты тоже вынуждены держать здоровенный коечный фонд "запас", ждать призрачные вспышки, работая исключительно как сортировочное отделение и излечивая единичные случаи. Многочисленная инфекционная патология, которая характерна для летнего сезона, остается без внимания. Мы не можем развернуться на полную, чтобы оказывать многопрофильную помощь населению. Призрак короны будет еще долго бродить среди мыслей и настроений многих. Ждем, когда будет разрешено снизить COVID на уровень опасности ниже ", — рассказывает Дубровский.

Он отмечает, что во коронавирус можно отвести несколько закрытых боксов, и переключаться на лечение таких заболеваний как грипп, менингокок или корь. Ранее, собственно, так и делалось, когда в одном инфекционном отделении лечили несколько инфекционных заболеваний.

"Не будучи до конца в курсе всех нюансов медицинской реформы, потому что слишком все неоднозначно, скажу только, что ощущения изнутри больницы такое, будто что-то делается не так. На бумагах, конечно, все красиво и логично, но в реалиях не сходится. Поскольку деньги должны идти за пациентом, и государство обеспечивает больницу средствами согласно пролеченных случаев, возникает вопрос: что делать, когда больных поступает немного, разве это плохо, что эпидемия пошла на спад? Разве это плохо, что летом количество больных стремительно снижается, и что дальше?", — задается вопросом врач.

Он также добавляет, что, если больница будет своими усилиями удерживать весь персонал и оснащать всем необходимым заведение, она превратится в косметический салон с привлекательными скидками и предложениями.

"Как в известном комическом эпизоде" Маски Шоу ", когда скорая носилась по городу, ища себе пациентов ... Реформа реформой, а адаптировать ее еще и адаптировать", — резюмировал Евгений Дубровский.

Напомним, что врач Евгений Дубровский отметил, что то, что штамм "Дельта" очень опасно — это еще не доказано. Он отметил, что особой разницы между штаммами коронавируса форуме.

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