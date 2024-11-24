Ситуация на Покровском направлении: сколько километров врагу остается до города

На Покровском направлении враг постепенно продвигается. Оккупанты в большинстве своем держатся в основном железной дороги, ориентируясь на захват окружающих ее населенных пунктов.

Об этом пишет командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

"Но штурмовые действия не прекращаются в направлении почти всех населенных пунктов, как к югу от Покровска, так и к юго-западу", — отметил он.

До города остается около 5,5 километров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Покровске. Это одно из самых горячих направлений фронта.

Читайте также: