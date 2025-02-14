Ситуация на Покровском направлении улучшилась – Зеленский

Президент не сообщил деталей, но намекнул на успех ВСУ.

Украинским силам удалось остановить продвижение оккупантов на Покровском направлении.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции.

"У нас в последние дни ситуация на Покровском направлении лучше. Без деталей... но мы увереннее, чем были", — коротко сказал президент.

Напомним, российские войска активизировали наступательные деяния на нескольких участках фронта, более напряженная обстановка сложилась в районе Покровска. По данным Объединенного стратегического командования "Хортица", подразделения ВС РФ пытаются использовать численное преимущество для прорыва украинской обороны в районах населенных пунктов Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Удачное, Успеновка, Надеевка, Андреевка и Дачное.

В то же время аналитики проекта DeepState 10 февраля сообщили, что Силы обороны Украины провели успешные контратаки и возобновили позиции сразу в двух местах на Покровском направлении.

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