Столтенберг обратился к странам НАТО из-за войны в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников больше помогать Украине, поскольку "ситуация на поле боя есть тяжелая".

Об этом он сказал перед участием в деловом завтраке в рамках Совета министров ЕС по внешним отношениям во вторник, 14 ноября.

"Я ожидаю, что во время встречи мы рассмотрим ситуацию в Украине, где продолжаются интенсивные бои. Ситуация на поле боя тяжелая, и это делает даже более важным продолжение и наращивание нашей поддержки для Украины. Мы не можем позволить президента Путину победить. Украина должна сохраниться как суверенное независимое государство в Европе, и это в наших интересах — поддержать Украину", — подчеркнул Столтенберг.

Он подчеркнул, что Путина нужно убедить, что "он не победит на поле боя".

"Единственный путь для того, чтобы это сделать – это укреплять военные способности Украины путем предоставления военной помощи", — заверил Столтенберг.

Напомним, 13 ноября сообщалось, что командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев посетил Объединенное командование Вооруженных сил НАТО "Брюнссум".

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