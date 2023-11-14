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Столтенберг обратился к странам НАТО из-за войны в Украине

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Столтенберг обратился к странам НАТО из-за войны в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг / Фото: Associated Press

НАТО не может позволить Путину победить, подчеркнул Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников больше помогать Украине, поскольку "ситуация на поле боя есть тяжелая".

Об этом он сказал перед участием в деловом завтраке в рамках Совета министров ЕС по внешним отношениям во вторник, 14 ноября.

"Я ожидаю, что во время встречи мы рассмотрим ситуацию в Украине, где продолжаются интенсивные бои. Ситуация на поле боя тяжелая, и это делает даже более важным продолжение и наращивание нашей поддержки для Украины. Мы не можем позволить президента Путину победить. Украина должна сохраниться как суверенное независимое государство в Европе, и это в наших интересах — поддержать Украину", — подчеркнул Столтенберг.

Он подчеркнул, что Путина нужно убедить, что "он не победит на поле боя".

"Единственный путь для того, чтобы это сделать – это укреплять военные способности Украины путем предоставления военной помощи", — заверил Столтенберг.

Напомним, 13 ноября сообщалось, что командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев посетил Объединенное командование Вооруженных сил НАТО "Брюнссум".

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Дата публикации
Просмотры
910
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