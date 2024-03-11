"Темпы хорошие": Зеленский после Ставки сообщил о продвижении строительства фортификаций

По словам президента, защита в три полосы протяженностью 2000 километров – масштабная задача, но сейчас темпы хорошие.

Президент Владимир Зеленский собрал Ставку 11 марта, заслушал командующих о ситуации на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Южном направлениях, а также отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля о строительстве фортификационных сооружений.

Об этом Зеленский сообщил днем 11 марта.

"Подробные сведения от командования по ситуации на поле боя. Доклады Главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, командующих на местах. Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское, Южное направления, операции морской пехоты", – сообщил Зеленский .

Он также заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова и главы Минстратегпрома Александра Камышина по обеспечению фронта всем необходимым.

"Фактическое и будущее поступление снарядов, ракет и другого вооружения. Собственное производство", – перечислил президент пункты докладов.

Что касается строительства фортификации, об этом говорилось в отчете премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Зеленский отметил, что темпы возведения новых оборонных рубежей "хорошие".

"Защита в три полосы протяженностью 2000 километров – масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение", – сказал он.

Напомним, процесс сооружения новых систем обороны – фортификаций на линии фронта начался в декабре 2023 года, поскольку ранее ВСУ осуществляли наступление, пояснил ранее представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой. По его словам, некоторые комплексы защитных сооружений на случай наступления врага уже выстроены, в некоторых несут дежурство пехотные подразделения.

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