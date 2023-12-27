Ситуация на польско-украинской границе: Туск надеется, что блокада скоро будет завершена

В Польше надеются на скорую разблокировку границы. Градус эмоций вокруг ситуации с протестующими и украинскими водителями удалось снизить, впрочем, это еще не конец.

Об этом сообщил глава польского правительства Дональд Туск, пишет "Укринформ".

"Не думаю, что мы достигнем того максимума, который требуют протестующие польские перевозчики. Впрочем, то, что удастся достичь, кажется, позволит снять эмоции и, возможно, быстро завершить блокаду на границе", — подчеркнул он.

Туск акцентировал, что важно эффективно представлять интересы польских перевозчиков, чтобы ослабление и прекращение блокады границы произошло как можно быстрее. В Варшаве надеются на положительные результаты переговоров, как в Киеве, так и в Брюсселе.

Ранее в ГНСУ рассказали, какая ситуация на пунктах пропуска в Польше.

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