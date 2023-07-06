Ситуация на пятом энергоблоке ЗАЭС угрожает аварией и масштабным выбросом радиации — Энергоатом

Российские оккупанты сознательно нарушают ряд основных требований к эксплуатации энергоблока и увеличивают риск аварии на атомной станции.

Отказ российских окупантов переводить пятый энергоблок Запорожской АЭС в состояние "холодной остановки" может привести к аварии и масштабному выбросу радиации.

Об этом сообщили в ГП НАЭК "Энергоатом".

В компании напомнили, что с начала полномасштабного вторжения энергоблок №5 ЗАЭС работал на энергетических уровнях мощности, а с сентября 2022 года оккупационная администрация станции поддерживает его работу в состоянии "горячей остановки".

"Уже более года захватчики сознательно нарушают ряд основных требований к эксплуатации энергоблока, в том числе игнорирование планового графика техобслуживания систем безопасности, саботаж проведения капремонтов оборудования реакторного отделения и текущего ремонта тепломеханического, электротехнического оборудования турбинного отделения и систем управления энергоблоком", — говорится в сообщении.

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Украинские специалисты по атомной энергетике также отметили, что энергоблок №5 был введен в эксплуатацию 34 года назад и для поддержания безопасной работы нуждается в своевременном и качественном техническом обслуживании и ремонте. В противном случае его эксплуатация будет опасной.

“Комплекс этих нарушений имеет серьезные последствия и многократно увеличивает риск отказа систем, которые могут привести к аварийной ситуации. В таком случае, радиационное влияние могут испытать страны Европы”, — отмечают в ГП “Энергоатом”.

Во исполнение решения Государственной инспекции ядерного регулирования Украины компания неоднократно призывала перевести энергоблок №5 ЗАЭС в более безопасный – холодный останов. На прошлой неделе соответствующее письмо было направлено МАГАТЭ с призывом содействовать предписанию.

“Несмотря на вовлечение в процесс международных организаций, все усилия не достигли цели. Оккупационная администрация станции продолжает нарушать как международные нормы и стандарты, так и нормативные документы и законодательство атомной отрасли Украины”, — отметили в ГП “Энергоатом”.

Напомним, российские оккупанты собираются перевести четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции в состояние "горячей остановки". Это может привести к аварии.

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