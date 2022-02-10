Ситуация на Востоке: боевики били из гранатоменов и сбрасывали с беспилотника боевые заряды

Ситуация на Востоке: боевики били из гранатоменов и сбрасывали с беспилотника боевые заряды

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию.

С начала суток 10 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС.

Так, неподалеку от Песков противник дважды открывал огонь из гранатометов разных систем.

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В направлении Зайцевого российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Гранитного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Тарамчук российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс трех зарядов ВОГ-17.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрел.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", — резюмировали в штабе.

Напомним:

Бойцы на передовой уверены, что в ближайшие дни наступления врага не будет. По словам бойцов, на нашей стороне погода — уже несколько дней на Востоке оттепель и грунтовые дороги снова непроходимы для тяжелой техники.

Ранее в ООС назвали точное количество вооружения боевиков и показали карту размещения.

Главнокомандующий ВСУ опроверг наличие планов по военным операциям в Крыму и на Донбассе

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