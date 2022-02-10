Ситуация на Востоке: боевики били из гранатоменов и сбрасывали с беспилотника боевые заряды

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию.
С начала суток 10 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС.
Так, неподалеку от Песков противник дважды открывал огонь из гранатометов разных систем.
В направлении Зайцевого российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от Гранитного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи населенного пункта Тарамчук российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс трех зарядов ВОГ-17.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрел.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", — резюмировали в штабе.
Напомним:
Бойцы на передовой уверены, что в ближайшие дни наступления врага не будет. По словам бойцов, на нашей стороне погода — уже несколько дней на Востоке оттепель и грунтовые дороги снова непроходимы для тяжелой техники.
Ранее в ООС назвали точное количество вооружения боевиков и показали карту размещения.
Читайте также:
- "Донбасс – это сейчас тема №1, но не забываем и о Крыме": Кулеба обратился к ОБСЕ
- "Должны четко зафиксировать этот кейс": МИД призвал ОБСЕ подготовить доклад о российской паспортизации на Донбассе
- Ермак рассказал, что на переговорах советников лидеров "нормандского формата" хотят разблокировать работу ТКГ